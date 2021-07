Am Sonntag haben zwei chinesische Kosmonauten erfolgreich einen mehrstündigen Weltraumspaziergang absolviert. Die beiden leisteten Installationsarbeiten am Äußeren des Kernmoduls Tianhe. Die Beine des chinesischen Astronaut Liu Boming schweben kurz, er hält sich an den Stäben rund um die Einstiegsluke fest, während er seine Füße in die Vorrichtung einer Plattform steckt. Sein Kollege Tang Hongbo klettert an der Raumkapsel entlang. Die beiden Raumfahrer erledigten am Sonntag äußere Arbeiten an dem Kernmodul Tianhe der im Bau befindlichen chinesischen Raumstation Tiangong. Ihr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...