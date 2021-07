Mainz (ots) - Das ZDF-Bildungsangebot "Terra X plus Schule" ist am Montag, 5. Juli 2021, in Berlin mit dem Comenius-EduMedia-Siegel in der Kategorie "AMP Allgemeine digitale Medienprodukte" ausgezeichnet worden. Das Onlineangebot in der ZDFmediathek richtet sich an Schülerinnen und Schüler sowie Lehrende und andere Wissensinteressierte. Unter https://schule.zdf.de (https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/terra-x-plus-schule-100.html) werden Dokumentationen, Videos und Erklärclips gebündelt, die das Lernen unterstützen. Sie werden nach Fächern und Themenpaketen sortiert angeboten. Dazu gehört auch ein wachsender Fundus an kurzen Erklärclips unter einer Creative-Commons-Lizenz, die von allen Interessierten heruntergeladen, bearbeitet und weiterverbreitet werden können. Das gesamte Angebot wird seit Frühjahr 2020 systematisch ausgebaut und bedarfsgerecht weiterentwickelt.Bestandteil des ZDF-Bildungsangebots ist auch der YouTube-Kanal "Terra X plus" (https://kurz.zdf.de/A26/), der im März 2020 gestartet ist und dessen Videos ebenfalls unter "Terra X plus Schule" zu finden sind. Sie werden aus den hochwertigen Dokumentarbildern und Computergrafiken der Dokureihe "Terra X" und anderen Wissenssendungen des ZDF gefertigt und sollen Lust und Interesse an komplexen Schulinhalten wecken. In Zusammenarbeit mit der ZDF-Redaktion PUR+ werden hier regelmäßig auch Filme mit Eric Mayer veröffentlicht, die sehr gut bei den jungen Userinnen und Usern ankommen. Der Kanal hat sich mit knapp 90.000 Abonnentinnen und Abonnenten gut etabliert und verzeichnete im Mai 2021 mehr als eine Million Views.Die Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V. (GPI), wissenschaftliche Fachgesellschaft für digitale Bildungsmedien, Bildungstechnologie und Mediendidaktik, fördert seit 1995 mit Comenius-EduMedia-Auszeichnungen pädagogisch, inhaltlich und gestalterisch herausragende Bildungsmedien. Die diesjährige Verleihung fand coronabedingt im Rahmen einer vom Institut für Bildung und Medien (IB&M) digital übertragenen Veranstaltung statt.Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terrax"Terra X plus Schule" in der ZDFmediathek: https://schule.zdf.de (https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/terra-x-plus-schule-100.html)"Terra X plus" bei YouTube: https://kurz.zdf.de/A26/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4960505