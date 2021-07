AMAZON ist der Dauerläufer unter unseren Empfehlungen. Wir haben das Papier seit über fünf Jahren in unserer Empfehlungsliste. Über den Zeitraum hat sich ein Gewinn von mehr als 460 Prozent angesammelt. Das entspricht rund 90 Prozent pro Jahr. Allerdings ist der Kurs in den letzten zehn Monaten nicht mehr weitergekommen. Eine ähnlich lange Seitwärtsbewegung hat es zuletzt vor der Pandemie gegeben. Ist die Luft beim Branchenprimus raus? Lesen Sie in dieser Analyse unsere geänderte Einschätzung zu AMAZON.

