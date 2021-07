Nachdem der Donnerstag überraschend keine Einigung brachte, sind auch stundenlange Verhandlungen der OPEC am Freitag gescheitert. Offenbar machen die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) Probleme, wo man offenbar prozentual mehr Fördermengenausweitung für sich in Anspruch nehmen will als die anderen Kartellmitglieder. Gibt es heute endlich eine Einigung zur planmäßigen Ausweitung der Öl-Fördermenge ab August? Hier unser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...