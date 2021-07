DJ Ziemiak: Konjunktureller Aufschwung ist kein Selbstläufer

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hält die wirtschaftliche Erholung in Deutschland für keine ausgemachte Sache und warnt daher vor Steuererhöhungen.

"Die Situation auf dem Arbeitsmarkt und die Wirtschaftsdaten zeigen in eine positive Richtung. Aber, neuer Aufschwung und sichere Arbeitsplätze in Deutschland sind keine Selbstläufer. Die Krise ist noch lange nicht ausgestanden. Deshalb warnen wir ausdrücklich vor Sorglosigkeit in Hinblick auf die wirtschaftliche Lage. Das kann uns schnell wieder einholen", warnte Ziemiak nach der Gremiensitzung seiner Partei.

Die hohen Rohstoffpreise würden die Gewinnmargen der Unternehmen verringern. Experten rechneten mit steigenden Insolvenzen und die Stimmung im Handwerk habe sich eingetrübt.

Deshalb seien Forderungen der Grünen und der SPD nach Steuererhöhungen, Belastungen sowie nach mehr Bürokratie, Quoten und Verbote in der Wirtschaft "Gift für den Aufschwung".

Nötig seien vielmehr Entlastungen statt Belastungen, Entfesselungen, stabile Lohnzusatzkosten sowie Investitionen in Forschung, Innovation.

In der aktuellen Corona-Pandemie und der Ausbreitung der Delta-Variante sei zudem keine Panik, aber "äußerste Vorsicht" geboten, erklärte Ziemiak. Zwar seien Öffnungsschritte angesichts der niedrigen Infektionszahlen richtig, aber dies müsse mit Augenmaß geschehen, was in manchen Fußballstadien nicht der Fall sei. "Mir sind offene Kitas wichtiger als überfüllte Stadien", erklärte Ziemiak.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2021 09:46 ET (13:46 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.