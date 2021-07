Börsengänge stehen dieses Jahr hoch im Kurs: In den ersten sechs Monaten 2021 betrug allein das Volumen der Neuemissionen an der Frankfurter Börse knapp 9,2 Milliarden Euro - so viel wie zuletzt im Jahr 2000. Zum einen aufgrund der andauernden Niedrig- bzw. Nullzinsen, die Investoren an die Kapitalmärkte treiben und so die Aktienkurse steigen lassen. Zum anderen, weil vor...

Den vollständigen Artikel lesen ...