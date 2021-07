"Managementtätigkeit ist stets mit ganz erheblicher Verantwortung verbunden. Eine angemessene Bezahlung österreichischer Führungskräfte ist daher nur logisch und sollte nicht Gegenstand von Neiddebatten sein", so Robert Ottel, Präsident des Aktienforums, in Bezug auf eine hausinterne Studie der Arbeiterkammer (AK) zu Management-Vergütungen bei den ATX-Unternehmen. Auch gehaltsmäßig stehe der Standort Österreich im harten internationalen Wettbewerb. "Gemessen an ihren europäischen Kolleginnen und Kollegen liegen österreichische ATX-Manager einkommensmäßig deutlich unterhalb des Durchschnitts. Mit einem Spitzensteuersatz von 55 Prozent bewegen wir uns hingegen im absoluten europäischen Spitzenfeld ...

