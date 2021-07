DJ PTA-CMS: OHB SE: Erwerb eigener Aktien

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bremen (pta039/05.07.2021/17:25) - Die OHB SE hat im Rahmen Ihres am 25. Juni 2021 gestarteten Rückkaufprogramms im Zeitraum vom 28.06. bis 02.07.2021 insgesamt 3.828 eigene Aktien zu EUR 141.544,00 erworben. Am 28.06. wurden 775 Aktien zu insgesamt EUR 28.122,50 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 36,2871), am 29.06. wurden 750 Aktien zu insgesamt EUR 27.435,00 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 36,5800), am 30.06. wurden 850 Aktien zu insgesamt EUR 30.765,00 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 36,1941), am 01.07 wurden 800 Aktien zu insgesamt EUR 30.197,50 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 37,7469), am 02.07. wurden 653 Aktien zu insgesamt EUR 25.024,00 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 38,3216).

Alle Informationen zu diesem Erwerb (in der Währung EUR) über Xetra finden Sie hier:

Vom Handelsplatz vergebener Identifikationscode Handelszeitpunkt Menge Preis 1000000000000025049940162486586860466463700000002767 28.06.2021 09:37:48.604664 19 36,7 1000000000000025049940162486586860474047300000002768 28.06.2021 09:37:48.604740 6 36,7 1000000000000025049940162486589173774407600000002787 28.06.2021 09:38:11.737744 30 36,6 1000000000000025049940162486589173781104600000002788 28.06.2021 09:38:11.737811 20 36,6 1000000000000025049940162486860907984980500000004696 28.06.2021 10:23:29.079849 19 36,4 1000000000000025049940162486860907990907400000004697 28.06.2021 10:23:29.079909 36 36,4 1000000000000025049940162486860907996128800000004698 28.06.2021 10:23:29.079961 5 36,4 1000000000000025049940162486860908539162900000004699 28.06.2021 10:23:29.085391 40 36,4 1000000000000025049940162487518913625889900000008657 28.06.2021 12:13:09.136258 9 36,15 1000000000000025049940162487518913637468400000008658 28.06.2021 12:13:09.136374 7 36,15 1000000000000025049940162487567313043141800000008947 28.06.2021 12:21:13.130431 60 36,15 1000000000000025049940162487567326715731100000008948 28.06.2021 12:21:13.267157 7 36,15 1000000000000025049940162487567326720835100000008949 28.06.2021 12:21:13.267208 67 36,15 1000000000000025049940162487903197501452500000010328 28.06.2021 13:17:11.975014 1 36,15 1000000000000025049940162488001677236112100000010899 28.06.2021 13:33:36.772361 7 36,15 1000000000000025049940162488596517358126500000014440 28.06.2021 15:12:45.173581 200 36,3 1000000000000025049940162489259970654788700000019606 28.06.2021 17:03:19.706547 150 36,25 1000000000000025049940162489345516466278700000020528 28.06.2021 17:17:35.164662 80 36,15 1000000000000025049940162489389290291004400000021091 28.06.2021 17:24:52.902910 7 36,15 1000000000000025049940162489396019902987800000021186 28.06.2021 17:26:00.199029 1 36,15 1000000000000025049940162489415510137114000000021510 28.06.2021 17:29:15.101371 4 36,15 Summe 28.06.2021 XETA 775 36,2871 1000000000000025049940162496037545318454400000013133 29.06.2021 11:52:55.453184 106 36,7 1000000000000025049940162496037545324462000000013134 29.06.2021 11:52:55.453244 44 36,7 1000000000000025049940162496574938228945700000016745 29.06.2021 13:22:29.382289 150 36,65 1000000000000025049940162497048959256609700000019291 29.06.2021 14:41:29.592566 100 36,65 1000000000000025049940162497608537406392900000023705 29.06.2021 16:14:45.374063 69 36,55 1000000000000025049940162497608537411981600000023706 29.06.2021 16:14:45.374119 10 36,55 1000000000000025049940162497914003858848700000026033 29.06.2021 17:05:40.038588 21 36,55 1000000000000025049940162497914003858848700000026035 29.06.2021 17:05:40.038588 150 36,45 1000000000000025049940162498039855897378800000027730 29.06.2021 17:26:38.558973 100 36,45 Summe 29.06.2021 XETA 750 36,58 1000000000000025049940162503736278059531900000001477 30.06.2021 09:16:02.780595 94 36,5 1000000000000025049940162503785056247077200000002007 30.06.2021 09:24:10.562470 6 36,5 1000000000000025049940162504148113877101800000004864 30.06.2021 10:24:41.138771 3 36,2 1000000000000025049940162504148115824407100000004865 30.06.2021 10:24:41.158244 18 36,2 1000000000000025049940162504148115829265000000004866 30.06.2021 10:24:41.158292 129 36,2 1000000000000025049940162504372546145126600000006801 30.06.2021 11:02:05.461451 150 36,05 1000000000000025049940162505803665158072600000014739 30.06.2021 15:00:36.651580 150 36,15 1000000000000025049940162505803665158072600000014741 30.06.2021 15:00:36.651580 100 36,05 1000000000000025049940162505803665158072600000014744 30.06.2021 15:00:36.651580 100 35,9 1000000000000025049940162506160300627593000000016907 30.06.2021 16:00:03.006275 61 36,6 1000000000000025049940162506160303097376400000016909 30.06.2021 16:00:03.030973 39 36,6 Summe 30.06.2021 XETA 850 36,1941 1000000000000025049940162512324768065643300000000688 01.07.2021 09:07:27.680656 150 38 1000000000000025049940162512365394528585500000001198 01.07.2021 09:14:13.945285 100 37,7 1000000000000025049940162512402729549281200000001568 01.07.2021 09:20:27.295492 7 37,45 1000000000000025049940162512402729704874300000001569 01.07.2021 09:20:27.297048 40 37,45 1000000000000025049940162512402730208498100000001570 01.07.2021 09:20:27.302084 40 37,45 1000000000000025049940162512402730496238200000001571 01.07.2021 09:20:27.304962 38 37,45 1000000000000025049940162512402744210241700000001572 01.07.2021 09:20:27.442102 29 37,45 1000000000000025049940162512402744215431200000001573 01.07.2021 09:20:27.442154 17 37,45 1000000000000025049940162512402744220201900000001574 01.07.2021 09:20:27.442202 12 37,45 1000000000000025049940162512402744224950200000001575 01.07.2021 09:20:27.442249 5 37,45 1000000000000025049940162512402744228765000000001576 01.07.2021 09:20:27.442287 7 37,45 1000000000000025049940162512402744239114300000001577 01.07.2021 09:20:27.442391 5 37,45 1000000000000025049940162512561216129664300000003064 01.07.2021 09:46:52.161296 100 37,35 1000000000000025049940162513519944847493000000008920 01.07.2021 12:26:39.448474 22 37,45 1000000000000025049940162513519944849597500000008921 01.07.2021 12:26:39.448495 8 37,45 1000000000000025049940162513519944854709600000008922 01.07.2021 12:26:39.448547 64 37,45 1000000000000025049940162513519944859954100000008923 01.07.2021 12:26:39.448599 6 37,45 1000000000000025049940162514764184641930800000014874 01.07.2021 15:54:01.846419 100 38,5 1000000000000025049940162514870052470829000000015603 01.07.2021 16:11:40.524708 50 38,15 Summe 01.07.2021 XETA 800 37,7469 1000000000000025049940162521137313098538500000003026 02.07.2021 09:36:13.130985 45 38,1 1000000000000025049940162521144333004159500000003122 02.07.2021 09:37:23.330041 20 38,1 1000000000000025049940162522070651325835800000008756 02.07.2021 12:11:46.513258 100 38,3 1000000000000025049940162522924873714494400000012837 02.07.2021 14:34:08.737144 35 38,1 1000000000000025049940162523166201730124200000014282 02.07.2021 15:14:22.017301 110 38,2 1000000000000025049940162523166201736187500000014283 02.07.2021 15:14:22.017361 90 38,2 1000000000000025049940162523233121230699700000014655 02.07.2021 15:25:31.212306 76 38,15 1000000000000025049940162523398210133404700000015623 02.07.2021 15:53:02.101334 20 38,15 1000000000000025049940162523398210138880700000015624 02.07.2021 15:53:02.101388 72 38,15 1000000000000025049940162523398210139944000000015625 02.07.2021 15:53:02.101399 32 38,15 1000000000000025049940162523555316573219100000016621 02.07.2021 16:19:13.165732 3 38 1000000000000025049940162523893838908723800000019384 02.07.2021 17:15:38.389087 50 40 Summe 02.07.2021 XETA 653 38,3216

Aussender: OHB SE Adresse: Manfred-Fuchs-Platz 2-4, 28359 Bremen Land: Deutschland Ansprechpartner: Martina Lilienthal Tel.: +49 421-2020 7200 E-Mail: ir@ohb.de Website: www.ohb.de

ISIN(s): DE0005936124 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1625498700485 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2021 11:25 ET (15:25 GMT)