Die Wiener Börse ist am Montag mit befestigter Tendenz in die neue Handelswoche gestartet. Der ATX stieg 15,07 Punkte oder 0,43 Prozent auf 3.487,76 Einheiten. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 0,44 Prozent oder 7,79 Punkten bei 1.772,17 Einheiten. Auch das europäische Umfeld konnte Kurszuwächse verbuchen.Marktteilnehmer berichteten allerdings von einem verhaltenen Geschäft zum Wochenauftakt ...

