Der EuroStoxx50 schaffte es nach schwächerem Start immerhin knapp ins Plus (+0,07 %).Paris / London - Die wichtigsten europäischen Indizes haben sich am Montag nur wenig von der Stelle bewegt. Nachdem die Anleger bereits am Freitag verhalten auf den recht robust ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht reagiert hatten, fehlten nun die Impulse, die zu Wochenbeginn auch nicht aus den USA kamen. Dort blieben die Börsen wegen des Feiertages «Independence Day» geschlossen.

Den vollständigen Artikel lesen ...