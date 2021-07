MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Geldstrafen für Impfschwänzer:

"Am Wochenende haben mehrere Politiker die Forderung erhoben, nicht abgesagte Impftermine mit einer Geldstrafe zu ahnden. These: Alle, die ihre Termine nicht wahrnehmen, so dass Impfstoffe teilweise sogar im Müll landen, verhalten sich unsolidarisch. Das kann man so sehen, und trotzdem ist eine Strafandrohung, allein die Debatte darüber, riesiger Unsinn. Wir sind als Gesellschaft darauf angewiesen, die Impfbereitschaft im Land hoch zu halten und in den Herbst hinein noch weiter zu steigern. Die Betonung liegt auf "Bereitschaft", eine allgemeine Impfpflicht wird es nicht geben. Was eine angedrohte Strafzahlung fürs Schwänzen auslösen kann und bei vielen auch wird, ist Trotz und das Gefühl, dass "der Staat" einem am Ende eben doch irgendwas aufzwingen will. Das Vertrauen, das mit einer solchen Debatte zerstört wird, lässt sich mit ein paar Hundert vernichteten Biontech-Dosen nicht aufrechnen."/DP/jha