Der amerikanische Technologiekonzern Iron Mountain Inc. (ISIN: US46284V1017, NYSE: IRM) wird an diesem Dienstag eine Quartalsdividende in Höhe von 0,6185 US-Dollar je Aktie an seine Investoren ausbezahlen. Record date war der 15. Juni 2021. Der Konzern aus Boston schüttet somit auf das Jahr hochgerechnet 2,474 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 42,77 US-Dollar (Stand: 5. Juli 2021) entspricht das einer ...

