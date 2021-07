Politik und Wirtschaft haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche sehr ambitionierte Klimaziele ausgerufen. Was dabei aber oftmals fehlte, waren konkrete Maßnahmen, wodurch bestimmte Reduktionsziele erreicht werden können. Mitte Juli will offenbar die EU-Kommission Nägel mit Köpfen machen - und dies hätte konkrete Folgen für die Luftfahrt. Demnach sollen die vielen Ausnahmeregelungen für Flugbenzin abgeschafft werden, wodurch Fliegen teurer werden dürfte. So in der EU eine Kerosinsteuer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...