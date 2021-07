Im 1. Halbjahr 2021 konnte die Pierer Mobility AG weltweit insgesamt 176.045 Motorräder der Marken KTM, Husqvarna und Gasgas (Vorjahr: 90.331) verkaufen, womit der Absatz im Vergleich zum Halbjahr 2020 fast verdoppelt wurde (+95 Prozent). Des Weiteren konnten über die Fahrrad- und E-Bike Sparten insgesamt 53.378 Stück abgesetzt werden (+25 Prozent). Davon entfallen 39.603 auf E-Bikes sowie 13.755 auf Non E-Bikes der Marken R Raymon, Husqvarna und Gasgas. Besonders stark sei das Wachstum in Nordamerika gewesen, wo 30.419 Motorräder abgesetzt wurden, was einem Plus von 160 Prozent im Vergleich zum Halbjahr 2020 entspricht, wie das Unternehmen mitteilt. Im Vergleich zum 30.6.2020 hat die Pierer Mobility-Gruppe ihren Personalstand um rund 500 Personen auf ca. 4.900 ...

