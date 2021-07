Düsseldorf (ots) - Dr. Claudia Hilker gründet "Digital Marketing Akademie"Berufliche Weiterbildungen mit E-Learning von Hilker ConsultingCovid-19 ist eine Zäsur, die eine disruptive Phase in der Arbeitswelt ausgelöst hat. Digitale Kompetenzen sind heute wichtiger denn je für Organisationen, um die neue Normalität zu meistern. Deshalb ist die Nachfrage nach E-Learning für digitale Kompetenzen stark gestiegen. Dazu bietet Hilker Consulting jetzt auch berufliche Weiterbildungen in der neu gegründeten Digital Marketing Akademie (https://www.hilker-consulting.de/digital-marketing-akademie) mit Online Kursen für Unternehmen an.Schwerpunkte: Digitalisierung, Digital Marketing, New WorkDigitale Kompetenzen für Online Marketing, Social Media und Content Marketing sind heute notwendig für erfolgreiche Marketing Strategien. Dr. Claudia Hilker vermittelt digitale Kompetenzen an Organisationen. Viele Unternehmen nutzen die Beratung zur Digitalisierung mit Strategie-Beratung und Weiterbildungen für Wachstum. Bildungsanbieter nutzen die Kompetenzen von Dr. Claudia Hilker zur Erstellung betrieblicher Weiterbildungen. Zurzeit sind Online-Seminare für "New Work" mit Digital Leadership und Remote Working stark gefragt.Einige beispielhafte Online-Kurse folgen.1. Im New Work Kurs geht es um Digital Leadership (Führen über Distanz), Remote Working und agiles Projektmanagement.2. Der Online Business Kurs liefert Know-how zur Plattform-Ökonomie, digitale Geschäftsmodelle, Produkt-Innovationen.3. Im Digital Marketing Kurs geht es um Online-Marketing, Content-Marketing, Social Media, Chatbots, KI und Automation.4. Der Online Marketing Kurs vermittelt Wissen über Website- und Google-Marketing, Newsletter, Blogging, Video-Marketing.5. Der Content Marketing Kurs vermittelt Kompetenzen zur Kundengewinnung mit kunden- und markenzentrierten Inhalten.6. Im Social Media Marketing Kurs geht es um den erfolgreichen Einsatz von Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn, Instagram, Youtube.7. Der LinkedIn Marketing Kurs vermittelt Know-how über Personal Branding, Content Marketing zur B2B-Kundengewinnung.8. Im Social Selling Kurs lernen die Teilnehmer:innen, wie sie mit Social Selling in Social Media Netzwerken Kunden gewinnen.9. Der Digital Branding Kurs vermittelt Know-how zur digitalen Sichtbarkeit für Personenmarke mit Premium-Positionierung.Über Dr. Claudia Hilker und Hilker ConsultingDr. Claudia Hilker ist Digital-Marketing-Expertin und berät mit ihrer Firma "Hilker Consulting" seit 20 Jahren viele Unternehmen im Online Business. Sie vermittelt als Dozentin digitale Kompetenzen. Ihre Kunden gewinnen digitale Sichtbarkeit, Premium-Positionierung und Wachstum. Dr. Hilker teilt ihr Wissen in Büchern, Beratungen, Coachings. Als Bestseller-Autorin hat sie zehn Fachbücher über Online Marketing und ihre Dissertation über Social Media Marketing geschrieben. Dr. Claudia Hilker wurde von der Fresenius Hochschule als Marketing Professorin berufen und hat an der AMD Akademie in Düsseldorf gelehrt.Pressekontakt:Hilker ConsultingDr. Claudia HilkerScheibenstraße 1740479 Düsseldorfinfo@hilker-consulting.deMobil +49 177-6057849Original-Content von: Hilker Consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60241/4960803