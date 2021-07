Der Euro hat am Dienstag in der Früh gegen den US-Dollar etwas höher als am Vorabend notiert. Er wurde gegen 8.40 Uhr mit 1,1889 Dollar gehandelt, nach 1,1870 Dollar im späten US-Handel. Im Fokus steht am heutigen Handelstag eine Reihe an Konjunkturdaten.Dabei konnten die bereits veröffentlichten Auftragseingänge der deutschen Industrie, die rückläufig waren, die Gemeinschaftswährung zunächst nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...