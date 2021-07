DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang im Mai viel schwächer als erwartet

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im Mai viel schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sanken die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 3,7 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 54,3 (April: 80,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von 1,0 Prozent prognostiziert.

Deutscher Industrieumsatz sinkt im Mai um 0,5 Prozent

Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Mai gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts verringerten sich die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent. Der für April zunächst gemeldete Rückgang von 2,6 Prozent wurde auf 2,5 Prozent revidiert. Im Vergleich zu Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland, war der Umsatz um 5,4 Prozent niedriger.

Ifo: Zahl der Kurzarbeiter auf niedrigstem Stand seit Februar 2020

In Deutschland ist die Zahl der Kurzarbeiter im Juni kräftig gesunken und erreichte den niedrigsten Stand seit Februar vergangenen Jahres. Nach Schätzungen des Ifo-Instituts waren im Juni 2,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit nach 1,5 Millionen im Mai. Damit waren im vergangenen Monat 4,5 Prozent der abhängig Beschäftigten in Kurzarbeit nach 6,8 Prozent im Vormonat, schätzt das Ifo auf der Grundlage seiner Konjunkturumfrage und von Daten der Bundesagentur für Arbeit.

Enria: Es gibt Banken ohne tragfähiges Geschäftsmodell

Der Chef der bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelten Bankenaufsicht, Andrea Enria, hat ein düsteres Bild des Euroraum-Bankensektors gezeichnet. "Die Kapitalkosten sind höher als die Gewinne auf das eingesetzte Kapital, und das schon seit ziemlich langer Zeit - das bedeutet, dass der Bankensektor als Ganzes Kapital verbrennt", sagte Enria beim Banking Sector Industry Meeting der IESE Business School. So eine Situation lasse sich für eine bestimmte Zeit aushalten, aber das könne nicht wenig so weitergehen. "Es kommt der Moment, wo man gar keine Investoren mehr findet", sagte Enria.

Australische Notenbank kündigt Tapering im September an

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat angekündigt, dass sie ihr Kaufprogramm für Staatsanleihen ab September zurückfahren wird. Damit reagiert sie auf eine stärker als erwartete wirtschaftliche Erholung und schließt sich anderen Zentralbanken an, die sich anschicken, ihre ultralockere Politik zurückfahren. Gouverneur Philip Lowe sagte, dass die RBA die Anleihekäufe ab September auf 4 Milliarden australische Dollar pro Woche reduzieren wird, von derzeit 5 Milliarden Dollar, und dass eine weitere Überprüfung des quantitativen Lockerungsprogramms im November stattfinden wird. Der Leitzins wurde bei 0,10 Prozent belassen.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Ausgaben privater Haushalte Mai +11,6% (PROGNOSE: +10,9%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Mai +13,2% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Mai 86,4%

Japan/Konsumneigung Mai +13,1 Pkt gg Vorjahr

Philippinen Verbraucherpreise Juni +4,1% gg Vorjahr (PROG +4,3%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Juni +3,0% gg Vorjahr

