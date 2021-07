Die Erholungsrally im Bitcoin scheint vor ihrem Ende zu stehen. Zumindest ist die in Entstehung befindliche Short-Umkehrformation ein untrügerisches Zeichen dafür. Aber auf Grund der hohen Volatilität eine Rückkehr der Bullen nicht ausgeschlossen. Aus charttechnischer Sicht gibt es aktuell für beide Seiten Chancen. An welchen Stellen die entsprechenden Handelsszenarien an Fahrt aufnehmen sollten, erfahren Sie in der heutigen Ausgabe von "Tickmill's ...

