NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nestle von 120 auf 124 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In den kommenden Monaten dürfte es bei den Aktien noch bessere Möglichkeiten zum Einstieg geben, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er verwies hier auf die zuletzt anziehende Inflation. Auf Jahressicht sei aber gutes Aufwärtspotenzial zu erwarten./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2021 / 23:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0038863350

