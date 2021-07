DJ Raus aus der Lethargie: "Die Zwei" bringen Hotel- und Gastrobranche auf Touren - Hotel-Marketingberatung auf einem neuen Level - Coaching direkt vor Ort und Umsetzung blitzschnell

Wien/Celle (pts009/06.07.2021/09:10) - Die Gäste bleiben aus und die Mitarbeiter laufen davon? Corona hat tiefe Spuren hinterlassen. Doch anstatt in Lethargie und Gejammer zu verfallen, sind in der Hotel- und Gastronomiebranche kreative Ideen gefragt, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Doch wie soll das gehen? Und vor allem, wie lang dauert das? Zwei Männer treten an, um die Hotelbranche aus dem Corona-Schlaf zu wecken und mit Vor-Ort-Coachings professionelle Unterstützung zu bieten. "Schon in ein zwei Tagen, kann viel erreicht werden, wenn man mit geballtem Know-how in Hotelorganisation, Hotelmarketing und PR durchstartet", sind sich die beiden sicher. https:// www.werbetherapeut.com/werbetherapeut/branchenwerbung/hotel-gastro

Zwei Mann im Auftrag von Effizienz und der besten Hotel-Auslastung

"Die Zwei" sind der Gastroexperte und Hotelinhaber Carsten Schleinitz sowie der Werbetherapeut Alois Gmeiner. Die beiden sind Kenner der Branche und bieten ein einzigartiges Konzept an, mit dem man gerade in der jetzigen Situation punkten und sich abheben kann. "Wir steigern den Umsatz und reduzieren Ausgaben. Schnell, effizient und zielgerichtet", verspricht Carsten Schleinitz, der hier seine jahrelange Erfahrung in dem Gewerbe gewinnbringend einsetzen wird.

Für effektives Marketing und zielgerichtete Pressearbeit sorgt Alois Gmeiner. "Mit ideenreichen Texten und pfiffigen Einträgen in den wichtigen Onlineportalen werden potenzielle Kunden genau da abgeholt, wo man es will. Das kostet nicht viel, sollte aber professionell und mit Mut und Witz in Angriff genommen werden", unterstreicht der Werbeexperte und Buchautor aus Wien.

Ein bis zwei Tage Coaching verändern für Hoteliers und Gastronomen alles

"Die Zwei" bieten dafür Schulungen und Coachings direkt vor Ort im jeweiligen Hotel oder Restaurant an. Entweder nur mit dem Führungsteam oder auch mit der gesamten Mannschaft. Egal, ob in Deutschland, Österreich oder der Schweiz.

Natürlich können solche Seminare in Zeiten wie diesen auch kontaktlos und bequem online durchgeführt werden. "Wir sind da flexibel und machen das ganz nach Kundenwunsch. So erzielen wir den größtmöglichen Erfolg", unterstreicht Alois Gmeiner. Wer händeringend neues Personal sucht, kann ebenfalls auf die Hilfe von "Die Zwei" setzen. "Durch den Lockdown sind viel Köche oder Servicekräfte in andere Berufszweige gewechselt. Dieses Personal fehlt jetzt. Wir zeigen auf, wie man sich selbst attraktiv für neue Mitarbeiter macht und abgewandertes Personal wieder zurückholt", führt Carsten Schleinitz aus. Mehr Information gibt es unter: https://www.werbetherapeut.com/werbetherapeut/branchenwerbung/ hotel-gastro

