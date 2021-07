Es sei denn, die Pandemie bricht historische Muster Die makroökonomischen Rahmenbedingungen für US-Immobilien könnten unserer Meinung nach kaum besser sein. Starkes Wirtschaftswachstum, niedrige Realrenditen und steigende Inflation sind die Zutaten für eine robuste Immobilienperformance. Für das Jahr 2021 wird für die US-Wirtschaft das stärkste Wachstum seit 1984 prognostiziert. 1) Wachstum bedeutet in der Regel mehr Arbeitsplätze und mehr Ausgaben, was sich traditionell in der Vermietung bzw. der ...

