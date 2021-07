DJ Sicherheitstüren: Erfolgsmodell von Sicherheit-Austria.at expandiert über die Grenzen - Sicherheitstüren-Sorglospaket mit bis zu 50 Prozent Preisvorteil expandiert als Franchise in die EU

Wien (pts012/06.07.2021/09:40) - Die Idee ist so einfach wie genial. Wo bisher Sicherheitstüren für viele Häuslbauer und Wohnungseigentümer kaum erschwinglich waren, bietet Sicherheit-Austria.at seinen Kunden nicht nur immer einen bis zu 50-prozentigen Preisvorteil, sondern überrascht die Konkurrenz auch noch mit einem 100-Prozent-Rundum-Sorglos-Paket nach der Installation der hochwertigen Sicherheitstüren mit höchstem Sicherheitsstandard nach EN-1627-Norm WK3 und WK4.

Dabei erwirbt der Kunde eine lebenslange Service- und Garantieverlängerung, inklusive einer sehr günstigen Aussperrhilfe, sollte man sich doch einmal selbst aus den eigenen Supertüren ausgesperrt haben. "Das Konzept funktioniert so gut, dass wir aktuell gerade in anderen Ländern nach Niederlassungen suchen. In der unmittelbaren Umsetzungsphase ist Berlin und weitere Großstädte in Deutschland, der Schweiz, aber natürlich auch in Österreich werden folgen. Um die gesamte EU mit Sicherheit zu bestücken, führen wir auch gerade intensive Gespräche, um Franchise-Partner für Verkauf und Handel in EU-Ländern wie Griechenland, Serbien und weiteren Ländern der EU zu gewinnen", so Markus Polsterer, CEO von Sicherheit-Austria.at https://sicherheit-austria.at .

Angebote zu Sicherheitstüren unter: sicherheitsangebot@pressetext.com und per Telefon: 0043 (0)1 4170615.

Sicherheit ist ein hohes Gut und das Rundum-Sorglos-Paket ein Erfolgsmodell aus Österreich

"Sicherheitstüren-Erzeuger und -Verkäufer gibt es wie Sand am Meer. Wir wollten uns von Beginn an von der Konkurrenz klar unterscheiden. Was auffiel, waren die durchwegs hohen Verkaufspreise und die starren und geradezu altmodischen Vertriebswege. Wir haben hier mit unserem Konzept der Sicherheitstüren im Sorglospaket mit trotzdem bis zu 50 Prozent Preisvorteil gegenüber allen anderen Großhandelspreisen voll ins Schwarze getroffen. Wir bieten alle Vorteile der Konkurrenz, aber zusätzlich gibt es als Bonus nicht nur die lebenslange Service- und Garantieverlängerung, inklusive der supergünstigen Aussperrhilfe, sondern das Ganze auch noch um die Hälfte günstiger als bei jedem anderen Konkurrenten am Markt. Trotzdem sind alle unsere Türen nach Maß gefertigt und werden selbstverständlich auch beim Kunden professionell eingebaut", so Markus Polsterer.

Rasche Expansion in alle EU-Länder - als Ziel der nächsten fünf Jahre

Der Markt ist groß, denn derzeit werden zwar mehr als 70 Prozent aller Haus- und Wohnungstüren als Sicherheitstür mit Widerstandsklassen RC 1 oder RC2 verbaut. Aber eben nur die wenigsten Türen im WK3- und WK4-Standard, die von der Polizei als besserer Einbruchschutz eigentlich empfohlen werden und die als echte Sicherheitstüren gelten. Markus Polsterer: "Wir sehen hohes Potential für unser Konzept und für Sicherheitstüren mit dem 100-Prozent-Rundum-Sorglos-Paket. Die nächsten fünf Jahre ist daher die EU unser erklärtes Expansionsziel und die Etablierung als erfolgreiches Franchisekonzept im Sicherheitssektor."

Informationen unter: https://sicherheit-austria.at oder via E-Mail an sicherheitsangebot@pressetext.com oder per Telefon: 01 4170615.

Aussender: Sicherheit-Austria Ansprechpartner: Markus Polsterer Tel.: +43 1 4170615 E-Mail: sicherheitsangebot@pressetext.com Website: sicherheit-austria.at

