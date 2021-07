DJ Regina Tschernko-Fleischner rückt ins CNT-Management auf - Außerordentliche Leistungen im Projekt- und Integrationsmanagement

Wien (pts013/06.07.2021/10:10) - Aufgrund ihrer außerordentlichen Projektmanagementfähigkeiten wird die technische Physikerin Regina Tschernko-Fleischner (40) Senior Project Manager bei der Wiener SAP-Beratungsgesellschaft CNT. Die gebürtige Kärntnerin aus dem Lavanttal ist seit 2007 beim Unternehmen und hat seither erfolgreich komplexe Implementierungsprojekte im internationalen Umfeld umgesetzt. https://www.cnt-online.com/de

Ihre SAP-Expertise umfasst neben Projektmanagement vor allem Datenmigration, Integration und Projektsysteme, außerdem Rollouts für Produktionsplanung, Logistik, Vertrieb und Materialwirtschaft. Tätig war Tschernko-Fleischner bisher für Kunden im Maschinen- und Anlagenbau, in der Metallindustrie, Bauwirtschaft und Chemie, darunter Boehringer Ingelheim, Andritz AG und Leitner Ropeway. Berufliche Einsätze in ganz Europa und Asien sowie Australien zählen zu ihren Highlights.

Die diplomierte Ingenieurin Regina Tschernko-Fleischner hat sich nach ihrem Studium an der Technischen Universität Wien direkt für eine Karriere in der SAP-Beratung entschieden. "Sie hat die mit Abstand meisten SAP-Ausbildungen absolviert und setzt das hier gewonnene Know-how in ausgezeichneter Arbeit beim Kunden um", sagt der Personalverantwortliche CNT-Partner Günther Buchta über die Beraterin.

Über CNT Management Consulting Die SAP-Beratungsgesellschaft CNT Management Consulting AG wurde 1999 in Wien gegründet und betreut derzeit mit über 300 Berater/innen an den Standorten Wien, Innsbruck, Linz, München, Mainz, Hasselt, Bozen, Zürich, Atlanta und São Paulo Unternehmen in allen Bereichen der SAP-Integration. Das Unternehmen zählt mit über 67 Mio. Euro Umsatz (2020) zu den Marktführern für SAP-Beratung in Österreich und peilt in den nächsten Jahren weiteres Umsatz- und Mitarbeiterwachstum an. http://www.cnt-online.com/de

