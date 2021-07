Nach dem Wochenende gibt es eine Reihe spannender Nachrichten zu Volkswagen. So ist es nun offiziell, dass sich der Konzern von seiner Mehrheit an Bugatti trennt. Außerdem glänzen sowohl Volkswagen als auch Audi mit ihren jüngsten Quartalszahlen und obendrein liefert der weltweit führende Autobauer noch eine neue Strategie für autonomes Fahren. Trotz alledem befindet sich die VW-Aktie am Montagabend im roten Bereich. Volkswagen-Konzern trennt sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...