Linz (www.anleihencheck.de) - Die Wirtschaft in Tschechien zeigt sich sehr robust, speziell der Arbeitsmarkt weist kaum Spuren in Folge von Corona auf, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Arbeitslosenrate liege derzeit bei beeindruckenden 3,9%. In Folge von steigenden Lohnkosten drohe, neben den gestiegenen Rohstoffpreisen, Inflationsdruck. Die Inflation liege derzeit mit 2,9% im oberen Toleranzbereich der Notenbank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...