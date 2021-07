FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 62 (60) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NATWEST TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - BERENBERG RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 450 (380) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN CUTS RECKITT BENCKISER TO 'UNDERPERFORM' (MARKET-PERFORM) - BERNSTEIN CUTS RECKITT BENCKISER-KURSPRICE TARGET TO 6000 (6400) PENCE - BOFA CUTS ST JAMES'S PLACE TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1625 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS MORRISON SUPERMARKETS TO 'NEUTRAL' ('OP') - TARGET 254(216)P - CREDIT SUISSE CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1020 (1060) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS BRITISH LAND CO TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 525 (617) PENCE - JEFFERIES CUTS LAND SECURITIES TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 725 (809) PENCE - JEFFERIES RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1550 (1500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 235 (205) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS LANCASHIRE TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 725 (860) PENCE - JPMORGAN RAISES BEAZLEY TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 452 (425) PENCE - JPMORGAN RAISES BP PRICE TARGET TO 480 (440) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CRODA PRICE TARGET TO 5700 (5500) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HISCOX TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 1016 (885) PENCE - JPMORGAN RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2200 (2000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2200 (2000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2500 (2400) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY RAISES BODYCOTE PRICE TARGET TO 800 (730) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1590 (1550) P - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1810 (1680) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SPECTRIS TARGET TO 3100 (2830) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RPT/BARCLAYS RAISES NATWEST TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL W.') - TARGET 250 (220) P



