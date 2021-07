Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstagvormittag leicht im Plus. Der Leitindex SMI pendelt dabei wie an den Vortagen um die Nulllinie und setzt seinen Seitwärtskurs der vergangenen Wochen bei insgesamt wenig Bewegung fort. Etwas gebremst werden die Aktien durch schwache Daten aus der Industrie aus Deutschland. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...