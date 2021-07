(shareribs.com) Detroit / Sacramento 06.07.2021 - Der Autobauer Stellantis veranstaltet in dieser Woche seinen EV Day, um seine Elektrostrategie zu konkretisieren. Der Druck ist auch hoch, da der Wettbewerber Ford mit dem F-150 Lightning in den Startlöchern steht. Stellantis, entstanden aus der Fusion von FCA und PSA, wird in dieser Woche seinen EV Day veranstalten. Es ist die zweite Veranstaltung ...

