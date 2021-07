DJ Daimler liefert deutlich mehr Pkw aus - Absatz von E-Autos boomt

STUTTGART (Dow Jones)--Mercedes-Benz Cars hat im zweiten Quartal dank besserer Verkäufe in allen Regionen und einer hohen Nachfrage nach elektrisch angetriebenen Autos den Absatz deutlich gesteigert. Der gesamte Pkw-Absatz stieg um 28,1 Prozent auf 591.725 Einheiten, wie die Daimler-Tochter mitteilte. Seit Jahresbeginn betrug der Absatz damit 1,183 Millionen Fahrzeuge, ein Plus von 25,1 Prozent.

Die Stammmarke Mercedes alleine brachte es im Quartal auf 581.201 Einheiten, ein Anstieg von 27,0 Prozent. Seit Januar wurden 1,162 Millionen Wagen ausgeliefert (plus 24,3 Prozent). Beim Kleinwagen Smart erhöhte sich der Quartalsabsatz um 148,3 Prozent auf 10.524 Fahrzeuge. Seit Jahresbeginn waren es 100,5 Prozent mehr.

Der Absatz von Plug-In-Hybriden und vollelektrischen Pkw hat sich mit rund 121.500 Einheiten mehr als vervierfacht (+305,0 Prozent).

Chip-Engpass belastet bis Jahresende

Trotz der hohen Zuwächse habe sich der bestehende Lieferengpass bei bestimmten Halbleiterkomponenten im zweiten Quartal insbesondere im Juni auf die Auslieferungen ausgewirkt, so Daimler. Der Stuttgarter DAX-Konzern erwartet, dass sich der Lieferengpass auch in den kommenden beiden Quartalen auf den Absatz auswirken wird.

Im wichtigen chinesischen Markt verkaufte das Unternehmen im Dreimonatszeitraum 219.059 Mercedes-Benz. Das waren 5,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Im ersten Halbjahr ergab sich den weiteren Angaben zufolge ein Zuwachs von 27,6 Prozent. Damit lag der Anteil Chinas am Gesamtabsatz von Mercedes-Benz seit Jahresbeginn bei 37,3 Prozent.

Im Heimatmarkt gingen im Quartal 52.823 Autos mit dem Stern an die Kunden, ein Plus von 26,3 Prozent. Für die USA berichtete Daimler einen Quartalsanstieg von 38,6 Prozent auf 82.390 Einheiten, womit sich seit Januar ein Plus von 26,3 Prozent ergibt.

Der Bereich Mercedes-Benz Vans (für den gewerblichen Einsatz) verzeichnete ein Absatzplus von 37,2 Prozent auf 84.190 Fahrzeuge. Seit Jahresanfang wurden 27,4 Prozent mehr Vans verkauft.

