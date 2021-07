Die Post will die Westschweizer Zustellfirma Epsilon in die beiden anderen Konzerneigenen Firmen Presto und Direct Mail Company überführen.Bern - Die Post will die Westschweizer Zustellfirma Epsilon in die beiden anderen Konzerneigenen Firmen Presto und Direct Mail Company überführen. Ein Stellenabbau wird dadurch kaum zu vermeiden sein, wie die Post am Dienstag mitteilte. «Trotz allen Bemühungen kommt Epsilon im momentan schwierigen Umfeld der Werbe- und Zeitungsbranche auf keinen grünen Zweig», heisst es in dem Communiqué der Post.

