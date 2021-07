Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone und der EU sind im Mai nach einem Rückgang im April wieder gestiegen. Im Mai 2021 legten die Erlöse sowohl im Euroraum als auch in der EU saisonbereinigt um jeweils 4,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat zu, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Österreich lag mit einem Plus von 5,8 Prozent über dem EU-Durchschnitt.Die ...

