Das komfortable Programm-Erlebnis von Sky in allen Räumen (Multiscreen) jetzt noch einfacher- Sky Q App steht ab sofort auch für PS4-Besitzer:innen zum Download bereitUnterföhring (ots) - Unterföhring, 6. Juli 2021 - Die Freiheit, das einzigartige Sky Programm in allen Räumen zu genießen, wird für die Zuschauer:innen jetzt noch einfacher. Die Sky Q App ist ab sofort auch für PS4 verfügbar. Die App steht kostenlos im App Store zum Download zur Verfügung.Mit dem Sky Q Multiscreen Paket und der Sky Q App haben Kund:innen die Möglichkeit, ihr Programm neben dem Sky Q Receiver zeitgleich auf mehreren Bildschirmen in verschiedenen Räumen zu genießen, sei es mit einem der über 100 linearen TV-Sender oder den Lieblingsserien und neuesten Kinoblockbustern auf Abruf. Auf einem anderen Gerät begonnene On-Demand-Inhalte können mit der Sky Q App einfach fortgesetzt werden.Voraussetzung für die Nutzung der Sky Q App ist ein gültiges Sky Q Abonnement bzw. für Neuabonnenten ab Juni 2020 der Multiscreen Service. 2020 der Multiscreen Service und für die Sky Q App ein Apple TV (Generation 4+) , ein Samsung Smart TV (Modelljahr 2015+ mit Tizen Betriebssystem), ein LG Smart TV (Web OS 2.0 oder höher) oder, ab sofort, eine PS4.Max Konstantin Ehrhardt, Director Product Management bei Sky Deutschland: "Mit der PlayStation 4 erweitern wir die Verfügbarkeit der Sky Q App nun um eine der wichtigsten Plattformen im deutschen Markt und erfüllen so einen großen Kundenwunsch."_______________________________________________________________________Über Sky QSky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TV-Sender, On Demand, UHD, einzigartigen Zugriff auf Netflix-Inhalte und weitere Apps wie Spotify, Prime Video und DAZN, Fortsetzen-, Restart-Funktion und vieles mehr, sei es zuhause oder unterwegs. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar. Sky Q Kund:innen können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kund:innen Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.Über Sony Interactive EntertainmentDas Unternehmen Sony Interactive Entertainment (SIE) ist als weltweit führend in der interaktiven und digitalen Unterhaltung anerkannt und für die Marke PlayStation® sowie die dazugehörigen Produkte und Services verantwortlich. PlayStation hat schon seit dem Start der ersten PlayStation 1994 in Japan den Markt mit Innovationen bereichert. Zu den Produkten und Services der PlayStation-Familie gehören: PlayStation®5, PlayStation®4, PlayStation®VR, PlayStationStore, PlayStation®Plus, PlayStationNow und die hochgelobten PlayStation-Softwaretitel von PlayStation Studios. SIE ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Sony Corporation mit Hauptsitz in San Mateo, Kalifornien, und globalen Funktionen in Kalifornien, London und Tokio.