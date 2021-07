DJ CDU zieht mit Slogan "Deutschland gemeinsam machen" in den Wahlkampf

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die CDU zieht mit dem Slogan "Deutschland gemeinsam machen" in den Bundestagswahlkampf. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak stellte in Berlin Wahlkampfplakate vor, auf denen der sogenannte "Unions-Kreis" als verbindendes Element zu sehen ist.

"Wir führen Menschen zusammen. Wir sagen, es ist wichtig, dass die Gesellschaft zusammenhält", erklärte Ziemiak. "Wir sind eine Partei nicht des Entweder-oders, sondern des Sowohl-als-auch. Wir sagen, Deutschland zusammenzuhalten bei all den Herausforderungen, das ist wichtig, das war in der Vergangenheit wichtig, das hat uns stark gemacht in so vielen Krise." Dies sei gerade jetzt und in Zukunft "unglaublich wichtig".

Die CDU setzt in den kommenden Wochen mit Armin Laschet als gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Union auf Wahlkampfveranstaltungen unter freiem Himmel und im Netz. Dabei wolle Laschet im August auf einer Sommertour um Wählerstimmen werben.

Auf den Wahlplakaten sind neben Laschet auch Bürgerinnen und Bürger zu sehen, um die CDU als Volkspartei zu verdeutlichen. Dazu gibt es Slogans wie "Familien stärken", "Machen, was Arbeit schafft", "Heute lernen, was morgen zählt" und "Klima schützen. Jobs schaffen". Wie in den Jahren zuvor will die CDU für den Wahlkampf rund 20 Millionen Euro ausgeben.

Zum Wahlkampfauftakt und Wahlkampfabschluss will CDU-Chef Laschet mit CSU-Chef Markus Söder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auftreten.

