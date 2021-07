DJ Stellantis will in Ellesmere Port Elektroautos bauen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autobauer Stellantis investiert 100 Millionen Pfund Sterling (117 Millionen Euro) in sein britisches Werk der Opel-Schwester Vauxhall in Ellesmere Port. Die Fabrik soll die erste im Konzern werden, in der ausschließlich Elektroautos gebaut werden, teilte die Muttergesellschaft von Marken wie Peugeot, Fiat oder Chrysler mit. Ende kommenden Jahres sollen Batterie-elektrische Fahrzeuge der Marken Vauxhall, Opel, Peugeot und Citroën sowohl für den britischen Markt als auch für den Export vom Band rollen. Stellantis sieht in der Investition ein Bekenntnis zu Großbritannien und sein dortiges Werk.

July 06, 2021

