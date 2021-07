Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Meyer Burger hat 2020 einen umfassenden Strategiewechsel beschlossen. Der Fokus liegt mittlerweile auf der eigenen Produktion von Solarzellen und -modulen. Um vom Solarboom profitieren zu können, gibt der Vorstand aktuell Vollgas. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien Sparenberg von Vontobel jede Woche einen anderen Wert aus der Schweiz, den USA oder dem Blue-Chip-Sektor in Deutschland. Die Expertin zeigt, was aktuell wichtig ist und welche Perspektiven das besprochene Unternehmen hat.