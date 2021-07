DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Autoaktien auf Korrekturkurs

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte präsentieren sich am Dienstagmittag etwas leichter. Der DAX fällt um 0,3 Prozent auf 15.613 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,2 Prozent auf 4.078 Punkte nach. "Der Deutsche Aktienindex setzt seine trendlose Phase fort", so Jochen Stanzl, Analyst von CMC Markets. "Generell sind Impulse Mangelware", sagt er mit Blick auf die fehlenden Vorlagen der Wall Street. Dort hatten die Börsen am Montag wegen der Unabhängigkeitsfeiern geschlossen. Auch vom etwas schwächeren ZEW-Index kommen keine Impulse. Auf den DAX drückt vor allem die anhaltende Schwäche der Autoaktien.

Als Belastungsfaktor werden die steigenden Preise für Öl gewertet. Die Ölpreise profitieren weiter vom ergebnislosen Ausgang des Treffens der Opec+. Aufgrund der internen Differenzen musste die Sitzung ohne Einigung abgebrochen werden. Ein Termin für die Fortsetzung der Verhandlungen steht noch nicht fest. Am Dienstag geht es mit den Preisen weiter nach oben, das Barrel der Sorte Brent kostet 77,40 Dollar, ein Plus von 0,3 Prozent.

Auf der Aktienseite steigt der Stoxx-Branchenindex der Öl- und Gaswerte um 0,3 Prozent. Ähnlich stark nach geht es mit den Stoxx-Indizes der Technologie-Titel und der Pharmawerte. Etwas stärker zieht mit einem Plus von 0,8 Prozent der Stoxx-Index der Reise- und Freizeit-Aktien an, nachdem Deutschland einige Länder von der Liste der Variantengebiete mit harten Quarantäne-Anforderungen nach der Rückkehr genommen hat. Die Aktien der British-Airways-Mutter IAG legen um 1,3 Prozent zu.

Auf der anderen Seite gibt der Stoxx-Auto-Index um weitere 1,3 Prozent nach, der Banken-Index fällt um 0,8 Prozent und der Index der Versicherungen um 0,6 Prozent. Im DAX fallen BMW um 2,1 Prozent, Daimler um 2,1 Prozent und VW um 1,1 Prozent. Die Branche hatte bereits am Montag unter Sorgen vor einer konjunkturellen Abschwächung in China gelitten, ihrem wichtigsten Absatzmarkt. Größter DAX-Verlierer sind Continental mit einem Minus von 2,2 Prozent.

Heidelbergcement wiederum steigen um 1,4 Prozent, Siemens Energy um 1,3 Prozent und Vonovia um 1 Prozent.

Shop-Apotheke sieht Ausblick in Gefahr - Kurs stürzt ab

Als "enttäuschend" stufen die Analysten von Jefferies die Zahlen zum zweiten Quartal der Shop Apotheke ein. Das Gesamtwachstum verlangsamte sich im Quartal auf 7,3 Prozent und im ersten Halbjahr 2021 auf 14,9 Prozent, die Zahl der aktiven Kunden stieg nur noch um 0,3 Millionen. Nun sehe das Management die Jahresprognose in Gefahr. Jefferies geht davon aus, dass das Geschäft der Online-Apotheke stärker als erwartet vom Bonusverbot beeinträchtigt wird. Die Aktie bricht um 11,8 Prozent ein.

Im Vergleich dürfte die Geschäftsentwicklung des Wettbewerbers Zur Rose weniger stark betroffen sein, da dieser auch im Wachstumsmarkt Österreich vertreten sei. Hier geht es um 2 Prozent nach unten.

DAX-Aspirant Sartorius hebt wie erwartet den Ausblick an

Für die Aktie von Sartorius geht es 1,8 Prozent aufwärts. Das Medizintechnikunternehmen erwartet nun ein Umsatzwachstum von rund 45 nach bisher 35 Prozent und eine operative EBITDA-Marge von rund 34 nach 32 Prozent. Auch wenn das nicht ganz überraschend kommt, wachsen nun die Chancen auf einen Einzug in den neuen erweiterten DAX-40 im September. Der Aktienkurs hat auf Sicht von fünf Jahren um knapp 600 Prozent zugelegt und damit sowohl Apple (+520%) als auch Amazon (+380%) noch übertroffen.

Für die Alstom-Aktie geht es 5,6 Prozent nach unten auf 41,31 Euro, hier kommen Aussagen vom Kapitalmarkttag nicht gut an. So deckten sich die neuen Ziele bis 2024/2025 weitgehend mit den Erwartungen der Analysten der Deutschen Bank. Allerdings habe das Unternehmen gewarnt, dass der freie Cashflow im laufenden Geschäftsjahr 2021/2022 im ersten Halbjahr deutlich negativ sein wird. Der Liquiditätsabfluss durch die notleidenden Verträge von Bombardier und Lieferverzögerungen sei viel höher als erwartet. Auf der Basis eines erwarteten Abflusses von 1,2 Milliarden Euro im Gesamtjahr senken die Analysten das Kursziel auf 48 Euro.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.078,43 -0,2% -8,94 +14,8% Stoxx-50 3.541,07 +0,0% 0,82 +13,9% DAX 15.613,01 -0,3% -48,96 +13,8% MDAX 34.616,58 +0,2% 82,16 +12,4% TecDAX 3.579,64 +0,4% 12,78 +11,4% SDAX 16.352,25 -0,1% -13,06 +10,8% FTSE 7.154,51 -0,1% -10,40 +10,9% CAC 6.552,12 -0,2% -15,42 +18,0% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,23 -0,02 -0,47 US-Zehnjahresrendite 1,43 -0,01 -1,25 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:50 Uhr Mo, 17:09 Uhr % YTD EUR/USD 1,1841 -0,2% 1,1879 1,1864 -3,1% EUR/JPY 131,12 -0,4% 131,62 131,61 +4,0% EUR/CHF 1,0926 -0,2% 1,0939 1,0940 +1,1% EUR/GBP 0,8549 -0,2% 0,8554 0,8569 -4,3% USD/JPY 110,71 -0,2% 110,81 110,94 +7,2% GBP/USD 1,3850 +0,0% 1,3887 1,3845 +1,4% USD/CNH (Offshore) 6,4676 +0,1% 6,4640 6,4637 -0,5% Bitcoin BTC/USD 33.878,76 -0,9% 34.800,26 33.761,51 +16,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,34 76,36 +1,6% 1,18 +57,8% Brent/ICE 77,39 77,16 +0,3% 0,23 +51,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.807,52 1.791,90 +0,9% +15,62 -4,8% Silber (Spot) 26,60 26,48 +0,5% +0,12 +0,8% Platin (Spot) 1.112,23 1.100,78 +1,0% +11,45 +3,9% Kupfer-Future 4,39 4,28 +2,6% +0,11 +24,6% ===

