Seit dem 4. Juni gibt es neue Standardvertragsklauseln für den Datentransfer innerhalb und außerhalb der EU. Unsere Gastautoren erklären, was es damit auf sich hat und was die Europäische Kommission damit bezwecken möchte. Anfang Juni hat die Europäische Kommission neue Standardvertragsklauseln für den Datentransfer innerhalb und außerhalb der EU veröffentlicht. Die grenzüberschreitende Verarbeitung von personenbezogenen Daten soll damit flexibler gehandhabt und sicher abgewickelt werden können. Die Kommission reagiert damit auf die technologischen und rechtlichen Entwicklungen in der digitalen Wirtschaft. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...