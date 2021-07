FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 20,50 Euro belassen. Analyst Armin Kremser wäre nach eigener Aussage nicht überrascht, wenn der Medienkonzern in diesem Jahr noch einmal die Ziele nach oben schraubt. Stärker im Fokus stehe aber das Heben von Werten mittels des Beteiligungsportfolios, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2021 / 14:24 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2021 / 14:37 / MESZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000PSM7770