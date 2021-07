Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von der Deutschen Post. Die Deutsche-Post-Tochter DHL Express hat in Berlin-Tempelhof rund 31 Millionen Euro in eine neue Station mit moderner Sortieranlage investiert. Die Investition ist Teil eines umfangreichen deutschlandweiten Infrastrukturprogramms von DHL Express. Insgesamt sollen mehr als 100 Millionen Euro in organisches Wachstum, höhere Effizienz und die Verbesserung der CO2-Bilanz investiert werden. Bei den Verkäufen steht Shop Apotheke im Fokus. Ein Rückschlag beim Wachstum hat die im letzten Jahr erfolgsverwöhnten Aktionäre verschreckt. Der Aktienkurs brach ein. Die Aktie der Online-Apotheke kostete so wenig wie zuletzt Ende 2020. Die Jahresziele wurden bestätigt, aber als herausfordernd bezeichnet.