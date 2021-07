1. ?Call-Optionsschein auf Daimler (WKN MA5MLD) In einen Call-Optionsschein auf Daimler steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Gestern verkündete Daimler Truck, gemeinsam mit der Traton Group und Volvo Group ein gemeinsames E-Ladenetz für schwere Lkws und Reisebusse aufzubauen. Am 21. Juli legt Daimler schließlich seine Zahlen fürs vergangene Quartal vor. Die Aktie gibt 1,9% auf 74,46 Euro nach. 2. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA3N19) In einem rege gehandelten Call-Optionsschein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...