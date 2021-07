DJ Altmaier: Brauchen grünen Wasserstoff für Energiewende

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hält eine industriefreundliche Energiewende nur mit grünem Wasserstoff für machbar. "Grüner Wasserstoff ist aus unserer Sicht das fehlende Glied in der Umsetzung eines effektiven Klimaschutzes und der Klimaneutralität bis spätestens 2050, um unsere industrielle Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene zu erhalten", sagte Altmaier auf einem deutsch-niederländischen Wasserstoffsymposium, an dem auch das niederländische Königspaar teilnahm.

Die Europäische Union sei eine der ersten Regionen weltweit, die als industrialisierte Region klimaneutral werden wolle. Japan, Südkorea, die Vereinigten Staaten und Kanada haben sich diesem ambitionierten Ziel angeschlossen.

"Aber um zu konkurrieren, um konkurrenzfähig zu bleiben gegenüber anderen Regionen, wie China, Asien Russland oder Brasilien, ist es wichtig, dass wir unsere industriellen Kapazitäten nicht nur erhalten, sondern sogar verstärken können", erklärte Altmaier. Hier habe grüner Wasserstoff eine zentrale Bedeutung.

Gemeinsam mit den Niederlanden wolle Deutschland die entscheidenden Impulse für den Markthochlauf setzen. Dies könne mit einem gemeinsamen europäischen Wasserstoffprojekt gelingen.

Ziel eines weltweit ersten Wasserstoffprojekts

Konkret soll in der EU aus über 500 europäischen Projekten aus rund 22 europäischen Mitgliedstaaten das bislang größte europäische und weltweit erste Wasserstoffprojekt entstehen. Deutschland und Niederlande sind zwei der Länder, die sich hier aktiv einbringen und beteiligen.

Daneben sieht Altmaier vor allem großes Potenzial, Offshore-Windenergie zur Wasserstofferzeugung zu nutzen und über grenzüberschreitende Wasserstoffnetze zu den Wasserstoffverbrauchern in beiden Ländern zu transportieren.

Der Chef des Bundesverbands der Deutschen Industrie sagte auf dem Symposium, dass Deutschland auf internationale Kooperation angewiesen sei.

"Wir in Deutschland sind bei weitem nicht in der Lage, weder erneuerbare Energien noch Wasserkraft allein zu produzieren", erklärte BDI-Präsident Siegfried Russwurm. "Europäische und internationale Partnerschaften, internationaler Handel und gemeinsame Anstrengungen in Forschung und Entwicklung sowie Innovationen werden eine große Rolle spielen, um den boomenden Bedarf zu deckend."

Hier seien die Niederlande ein sehr wichtiger Partner für Deutschland.

Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr die Nationale Wasserstoffstrategie verabschiedet. Bund und Länder wollen den Markthochlauf von grünem Wasserstoff in den kommenden Jahren mit insgesamt 8 Milliarden Euro fördern. Ein Kernelement für den Markthochlauf ist das "Important Project of Common European Interest" (IPCEI) im Bereich Wasserstoff, das Teil der in Europa initiierten wichtigen Projekte von gemeinsamem europäischem Interesse ist.

