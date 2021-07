Am oberen Grenzbereich der mehrmonatigen Tradingrange kommt der Dow Jones Industrial Index auch jetzt nicht so einfach vorbei. Doch die Prognose bleibt vielversprechend, zumindest vorerst noch. Von Andreas Büchler. Der Dow prallt erneut an der Verkaufszone bei 34.850 / 35.100 nach unten ab, Käufer bleiben nach den Rücksetzern im Mai und Juni weiterhin vorsichtig an diesem Areal. Doch der Ausbruch ...

