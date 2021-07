US ISM Dienstleistungs-EMI im Juni leicht rückläufig - Der US Dollar Index bleibt im positiven Bereich bei 92,40 - Die Wirtschaftsaktivität im US-Dienstleistungssektor expandierte im Juni weiter, wenn auch mit einem geringeren Tempo als im Mai. Der ISM-Dienstleistungs-EMI des Institute for Supply Management (ISM) sank auf 60,1 von 64. Dieser Wert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...