Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, sagte am Dienstag, dass er "einen wirtschaftlichen Aufschwung in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 sieht." Er warnte, dass sie "vermeiden müssen, einen temporären Inflationssprung dauerhaft zu machen." Marktreaktion EUR/USD erreicht neue Tagestiefs in der Nähe von 1,1835, belastet ...

