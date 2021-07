TAGESVORSCHAU: Termine am 07. Juli 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 07. Juli:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Cropenergies, Q1-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Manz, Hauptversammlung (online)

10:00 AUT: Voestalpine, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: VDA, Sommer-Halbjahres-Pk (online)

11:00 DEU: Hermle, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Hornbach Baumarkt, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: Airline-Verband IATA informiert über Lage der Luftfahrt TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Ferrexpo, Q2-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

07:00 JPN: Frühindikatoren 05/21 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 05/21

08:45 FRA: Handelsbilanz 05/21

09:00 HUN: Industrieproduktion 05/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 05/21

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 16.06.21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk des Digitalverbands Bitkom zum Thema Blockchain 10:00 EUR: Online-Pk des European Center for Digital Competitiveness (ESCP) zu Digital Engagement Reports 2021 10:00 DEU: Pk Deutscher Bauernverband (DBV) zur Ernteprognose 2021 11:00 FRA: OECD: Ausblick für die Beschäftigung unter Berücksichtigung der Corona-Krise 11:30 DEU: Vorstellung des Jahresberichts zum Stand der deutschen Einheit mit dem Ostbeauftragten der Bundesregierung Marco Wanderwitz 12:00 DEU: Verkündung Entscheidung Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt im Berufungsverfahren Ex-Wirecard-Chef Markus Braun gegen Managerhaftpflicht 18:30 DEU: "Brigitte Live" mit CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet, Berlin DEU: IG Metall und Airbus-Betriebsrat rufen Beschäftigte zu Protest gegen Konzernumbau auf, Hamburg RUS: Der russische Präsident Wladimir Putin empfängt im Kreml den armenischen Regierungschef Nikol Paschinjan °

