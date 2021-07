DJ Aktien Schweiz schließen kaum verändert - Defensivwerte gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag kaum verändert geschlossen. Die Marke von 12.000 Punkten im SMI konnte nur vorübergehend zurückerobert werden. Allerdings verbleibt der Index in seiner Seitwärtsspanne knapp am Allzeithoch, die er nun schon seit Mitte Juni hält.

Teilnehmer sprachen von einem typischen "Sommerloch", auch mit Blick auf die geringen Umsätze. Als Belastung erwiesen sich die Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindizes aus den USA, die beide unter den Prognosen lagen. Nun setzen die Börsianer auf das Protokoll der US-Notenbank am Mittwoch, das möglicherweise einen Impuls liefern könnte. Zudem stehen kommende Woche die ersten Quartalsberichte großer Unternehmen auf der Agenda, voran die US-Banken.

Der SMI verlor zwei Punkte auf 11.965. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und 9 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 27,78 (zuvor: 19,05) Millionen Aktien.

Am Berichtstag waren mit den schwachen US-Daten vor allem defensive Aktien gefragt. Sika gewannen 0,6 Prozent und Lonza 1,6 Prozent. Swisscom legten 0,5 Prozent zu. Unter den Großen Werten im SMI steigerten sich Roche um 0,9 Prozent und Novartis um 0,4 Prozent.

Dagegen wurden konjunktursensible Werte verkauft, so bei den Banken Credit Suisse (-2,7%)und UBS (-2,3%). Auch Holcim (-1,9%) waren nicht gesucht.

ABB vermochten dem Gegenwind etwas besser standzuhalten, die Aktie verlor lediglich 0,3 Prozent. Hier stützte die Hochstufung der Deutschen Bank auf "Hold" von zuvor "Sell". Zum Investitionsgütersektor insgesamt sagte die Bank, das Wachstum im zweiten Halbjahr sollte durch die ersten Effekte der geplanten Konjunkturpakete, des Lageraufbaus und einer besseren Preisdynamik weiter unterstützt werden.

Zur Rose verbilligten sich um 2,5 Prozent. Hier belasteten Aussagen des Wettbewerbers Shop Apotheke, der von einem verlangsamten Wachstum berichtete. Als "enttäuschend" stuften die Analysten von Jefferies deren Zahlen zum zweiten Quartal ein.

