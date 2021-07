Die aktuell längste Serie: Merck KGaA mit 9 Tagen Plus in Folge (Performance: 6.46%) - die längste Serie dieses Jahr: Porsche Automobil Holding 12 Tage (Performance: 21.37%). Tagesgewinner war am Dienstag JinkoSolar mit 7,84% auf 54,35 (107% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -5,58%) vor HelloFresh mit 4,93% auf 85,96 (132% Vol.; 1W 3,97%) und Amazon mit 4,69% auf 3675,74 (213% Vol.; 1W 6,60%). Die Tagesverlierer: Ambarella mit -5,68% auf 86,00 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -3,74%), jd.com mit -5,04% auf 72,39 (121% Vol.; 1W -9,23%), Baidu mit -4,96% auf 186,95 (51% Vol.; 1W -9,98%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Amazon (49584,03 Mio.), Apple (30727,96) und Tesla (30715,92). Umsatzausreisser nach oben ...

