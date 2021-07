DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands dürfte im Mai gesunken sein. Zwar erwarteten die Ende vergangener Woche von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte einen Anstieg der Produktion auf Monatssicht von 0,5 Prozent, doch spricht die am Dienstag veröffentlichte Zahl zum Umsatz im verarbeitenden Gewerbe eher für einen Rückgang der Produktion.

Die deutsche Industrieproduktion (einschließlich Bau und Energieerzeugung) ist in diesem Jahr unter dem Niveau des vierten Quartals geblieben. Im Januar und Februar sank sie wegen des strengen Winters, im März stieg sie und im April ging sie wiederum zurück - aufgrund von Materialmangel.

Laut IHS Markit meldeten im Mai noch mehr Unternehmen Unterbrechungen oder sogar Stillstände in der Produktion aufgrund von Materialmangel. Am stärksten davon betroffen war der Investitionsgüterbereich. Und die Kfz-Produktion ging um fast 20 Prozent zurück.

Die am Dienstag veröffentlichten Daten aus der Industrie geben den Skeptikern recht: Der Industrieumsatz der normalerweise eng mit der Produktion korreliert ist, sank um 0,5 Prozent, und der Auftragseingang ging sogar um 3,7 Prozent zurück.

Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Produktionsdaten am Mittwoch um 8.00 Uhr.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

11:00 DE/Hornbach Baumarkt AG, Online-HV

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- SAP SE, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

USU Software 0,40 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Mai saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm -CH 09:00 Währungsreserven Juni PROGNOSE: k.A. zuvor: 902,466 Mrd CHF -US 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15./16. Juni 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.489,00 -0,0% Dow Jones-Indikation 34.567,49 -0,7% S&P-500-Indikation 4.342,18 -0,2% Nasdaq-100-Indikation 14.783,41 +0,5% Nikkei-225 28.292,27 -1,2% Schanghai-Composite 3.543,09 +0,4% +/- Ticks Bund -Future 173,55 -5 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 15.511,38 -0,96 DAX-Future 15.494,00 -1,00 XDAX 15.511,06 -1,00 MDAX 34.544,16 0,03 TecDAX 3.601,93 0,98 EuroStoxx50 4.052,67 -0,85 Stoxx50 3.521,09 -0,54 Dow-Jones 34.577,37 -0,60 S&P-500-Index 4.343,54 -0,20 Nasdaq-Comp. 14.663,64 0,17 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,60 +88

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden nach dem Rücksetzer am Vortag zur Wochenmitte kaum verändert erwartet. Andauernd dünne Umsätze sprechen dabei für eine steigenden Volatilität. Die technische Situation hat sich ein wenig eingetrübt, ist der DAX doch mit dem Minus am Vortag an das untere Ende der jüngsten Konsolidierungsspanne zwischen knapp 15.500 und gut 15.800 Punkten gerutscht. Entspannung kommt von der Zinsseite, in den USA ist die Rendite der Treasuries auf 1,35 Prozent gefallen, und damit auf den niedrigsten Stand seit Februar. Auch vom Öl geht leichte Entspannung aus, handelt Brent pro Barrel am Terminmarkt doch knapp unter 75 Dollar. Neue Impulse dürfte erst die Berichtssaison zum zweiten Quartal liefern, die in der kommenden Woche in den USA mit den Banken startet. Die Konjunkturdaten aus Deutschland hatten sich jüngst leicht eingetrübt, so könnte es heute weitergehen. So dürfte die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands im Mai gesunken sein.

Rückblick: Schwach - Konjunktursorgen haben die europäischen Börsen am Dienstag belastet. Nach dem chinesischen Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungsbereich am Montag haben nun auch die US-Pendants enttäuscht, und auch der deutsche ZEW-Index ist deutlicher zurückgegangen als erwartet. Das setzte konjunktursensitive Aktien unter Druck. Die Stoxx-Branchenindizes der Autos, der Banken und der Basic Resources gaben bis zu 2,5 Prozent ab. Gesucht waren Indizes der Pharma- und der Technologie-Branche. Sie wurden auch von den Renditen am Rentenmarkt gestützt, diese gaben nach den schwachen Konjunkturdaten weiter nach. Als "enttäuschend" stufte Jefferies die Ergebnisse zum zweiten Quartal der Shop Apotheke (-12,6%) ein. Im Vergleich dürfte die Geschäftsentwicklung des Wettbewerbers Zur Rose (-2,5%) weniger stark betroffen sein, da dieser auch im Wachstumsmarkt Österreich vertreten sei. Die Alstom-Aktie fiel 8,4 Prozent nach Aussagen vom Kapitalmarkttag.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Im DAX fielen BMW um 3,8 Prozent, Daimler um 4 Prozent und VW um 3,9 Prozent. Die Branche hatte bereits am Montag unter Sorgen vor einer konjunkturellen Abschwächung in China gelitten, ihrem wichtigsten Absatzmarkt. Größter DAX-Verlierer waren Continental (-4,2%). Dagegen stiegen Siemens Energy um 2,9 Prozent, Delivery Hero um 2,8 Prozent und Vonovia um 1,6 Prozent. SAP zogen um 1,2 Prozent an. Merck KGaA waren in ihrem Rekordkurs nicht zu stoppen, sie stiegen um 1,3 Prozent auf das neue Allzeithoch von 165,55 Euro. Auch Deutsche Post markierten neue Allzeithochs, schlossen aber dann wenig verändert. Für die Sartorius-Titel ging es um 3,2 Prozent aufwärts. Das Unternehmen hat wie erwartet die Prognose angehoben.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem ruhigen Geschäft sprach ein Händler von Lang & Schwarz. Encavis reagierten kaum auf die Meldung, dass das Unternehmen neue Aktien als Teil der Dividende ausgeben wird.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Während die Standardwerte im Dow leichter notierten, erreichte der Nasdaq-Composite ein neues Rekordhoch, befördert auch von den sinkenden Marktzinsen. Beschleunigt wurde die Abwärtsbewegung im Dow mit den Dienstleistungs-Einkaufsmanager-Indizes, die beide schwächer ausfielen als erwartet. Die Microsoft-Aktie tendierte unverändert, obwohl das Pentagon erklärt hat, dass es aus dem JEDI-Cloud-Computing-Vertrag mit dem Softwarehersteller aussteigt. Das Verteidigungsministerium plant, den Vertrag neu auszuschreiben, nachdem Amazon den Zuschlag angefochten hatte. Amazon verteuerten sich um 4,7 Prozent und erreichten damit ein Allzeithoch. Für die Biontech-Papiere ging es um 4,7 Prozent nach unten. Hier belasteten Berichte aus Israel, wonach die Wirksamkeit speziell des Biontech-Impfstoffs gegen die Delta-Variante des Coronavirus nicht so hoch ist wie gegen vorherige Varianten. Die Papiere des chinesischen Fahrdienstleisters Didi Global fielen um weitere 19,6 Prozent. Bereits am Freitag war es um über 5 Prozent abwärts gegangen. Auslöser der Kursschwäche war, dass der chinesische Internet-Regulierer Untersuchungen wegen Datensicherheitsbedenken begonnen hatte.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,22 -2,4 0,24 9,9 5 Jahre 0,80 -6,3 0,86 43,9 7 Jahre 1,13 -7,1 1,20 47,7 10 Jahre 1,36 -7,7 1,43 44,1 30 Jahre 1,99 -5,9 2,04 33,8

Die Renditen am Anleihemarkt gaben mit den schwachen Konjunkturdaten deutlich nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel um 7,7 Basispunkte auf 1,36 Prozent, das war das tiefste Niveau seit Februar.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1825 +0,0% 1,1821 1,1825 -3,2% EUR/JPY 130,77 -0,0% 130,78 130,76 +3,7% EUR/CHF 1,0923 -0,1% 1,0932 1,0929 +1,0% EUR/GBP 0,8566 -0,0% 0,8567 0,8567 -4,1% USD/JPY 110,59 -0,0% 110,63 110,59 +7,1% GBP/USD 1,3805 +0,0% 1,3799 1,3804 +1,0% USD/CNH 6,4752 -0,1% 6,4787 6,4813 -0,4% Bitcoin BTC/USD 34.832,76 +3,2% 33.764,51 33.905,26 +19,9%

Der Dollar legte zu, der Dollarindex gewann 0,4 Prozent. Die Devise werde weiter entscheidend von den Marktspekulationen über die anstehenden geldpolitischen Straffungen in den USA und die Frage ihres Zeitpunkts bewegt, hieß es von der ING. Daher seien die Blicke auf die Veröffentlichung des Notenbank-Sitzungsprotokolls am Mittwoch gerichtet.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,55 73,37 +0,2% 0,18 +52,1% Brent/ICE 74,57 74,53 +0,1% 0,04 +45,9%

Nachdem die Ölpreise zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit drei Jahren gestiegen waren, kamen sie mit den schwachen US-Daten massiv unter Druck. Auch der feste Dollar lastete auf den Preisen. Am Vortag hatte noch gestützt, dass die Gruppe Opec+ auch das auf Montag vertagte Treffen abgesagt und zudem keinen neuen Termin bekannt gegeben hat. Mittlerweile wurde die Nichteinigung aber als preisdrückend gesehen, da ohne Vertragsrahmen einzelne Mitglieder ihre Produktion ausweiten könnten.

