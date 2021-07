Aktien: Nordex mit Großauftrag - Aktie mit neuen Chancen?

Anzeige / Werbung Der deutsche Windturbinenbauer Nordex sichert sich einen Großauftrag in Europa. Dutzende Anlagen des Unternehmens gehen nach Finnland, die Aktie muss noch die eigene Stärke unter Beweis stellen. Ein finnischer Windpark-Entwickler setzt auf deutsche Technik bei der Bestückung seiner Anlagen. Wie Nordex mitteilte, hat man einen Großauftrag über insgesamt 35 Windturbinen erhalten. Die Gesamtkapazität beträgt demnach knapp 200 Megawatt. Vier Offshore-Windparks sollen mit den Anlagen bestückt werden. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Die Aufträge beinhalten laut Nordex zudem eine Servicevereinbarung für 30 Jahre. "Die Windparks entstehen im Binnenland im mittleren Westen Finnlands sowie in Westfinnland küstennah in der Nordösterbotten-Region", so das Nordex-Management. "Die Projektnamen und der Kunde werden auf Kundenwunsch nicht bekanntgegeben." Der Order aus Finnland könnte zudem bald eine weitere folgen: Erst kürzlich hatte Nordex mitgeteilt, vor einem Großauftrag aus dem australischen Bundesstaat Queensland zu stehen. Dabei geht es um die Lieferung und Installation von bis zu 180 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von etwas mehr als einem Gigawatt. Die Verhandlungen seien bislang aber noch nicht abgeschlossen, hieß es. Nordex-Aktie vor wichtigem Test Die Aktie von Nordex hat das vergangene Jahr stark abgeschlossen, doch seit April korrigiert der Titel. Die 200-Tagelinie (rot) wurde mit einem Gap (s. Ellipse) unterschritten und auch der MCD (Momentum) ist wieder abwärts gerichtet. Ein Test der Unterstützung bei 16,60 Euro ist daher aus charttechnischer Sicht wahrscheinlich. Erst ein Sprung über den Ellipsen-Widerstand bei 18,30 hellt das Chartbild wieder auf. Dann besteht auch die Chance, das Gap wieder zu schließen. Enthaltene Werte: ES0143416115,DE000A0D6554,DK0010268606,US72919P2020,DE000ENER6Y0

