07.07.2021 - Die Verantwortlichen von Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) haben derzeit gut Lachen. Die Aufträge in rekordmässiger Höhe scheinen nur so zuzufliegen. Und so füllte sich nicht nur das Auftragsbuch im zweiten Quartal, sondern das neue Quartal geht fulminant los: Megaorder in Australien bestätigt sich - die ersten 923 MW sind in den Büchern! Von den Mitte Juni gemeldeten potentiellen Aufträgen über 1 GW aus Australien wird heute der Auftrag für das erste Projekt "MacIntyre" über 923 MW als fester Auftragseingang bestätigt. Und so ghet der langsam aufgekommene Zweifel: Die Tochtergesellschaft ...

